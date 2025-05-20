Россияне рассказали, ожидают ли они доллар по 100 рублей

Почти половина — 46,7% — опрошенных россиян считают, что курс доллара поднимется до 100 рублей до конца сентября. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом альтернативного кредитования Moneyman, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Чуть более трети респондентов (34,2%) полагают, что этого не произойдет. Остальные (19,1%) затруднились с ответом. При этом 59,5% опрошенных уверены, что если произойдет ослабление рубля, это не скажется на их качестве жизни или материальном благосостоянии. О снижении в незначительной степени заявил почти каждый четвертый — 24,3%, о существенном ухудшении — 14,6%. Остальные 1,6% затруднились с ответом. У 7,4% респондентов на момент опроса были накопления в долларах. 92,6% их не имели.

«Мнение многих граждан о несущественном влияния ослабления рубля на их жизнь может быть связано с отсутствием прямой потребности в валюте. У них нет необходимости регулярно что-либо в ней оплачивать, они не создают накоплений в ней, не совершают заграничных поездок или делают это редко. Также у части из них сейчас нет потребности или планов по покупке товаров, в чью стоимость ослабление рубля транслируется быстрее всего, кто-то в принципе не приобретает импортные товары», — отметил гендиректор Moneyman Артем Быков.

19 мая доллар стоил более 80 рублей.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня на эту неделю.