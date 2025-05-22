Европарламент проголосовал за введение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии

Европарламент одобрил введение пошлин на удобрения из России и Белоруссии

Европейский парламент в ходе голосования одобрил введение очень высоких пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Тарифы на некоторые азотные удобрения вырастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что на сельскохозяйственную продукцию будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.

До этого стало известно, что поставки российских удобрений в Европейский союз выросли до максимума с ноября 2022 года.

В марте текущего года импорт удобрений из России в ЕС достиг €206,1 млн, увеличившись на 15% по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года. В ноябре 2022 года объем европейского импорта российских удобрений составлял €263,5 млн.

Россия поставляет 26% удобрений на рынок ЕС, занимая лидирующую позицию. Второе место у Египта с 19%, третье у Марокко с 12%.

Ранее Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений.