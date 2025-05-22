На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Европарламент проголосовал за введение пошлин на удобрения из РФ и Белоруссии

Европарламент одобрил введение пошлин на удобрения из России и Белоруссии
close
Reuters

Европейский парламент в ходе голосования одобрил введение очень высоких пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из России и Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Тарифы на некоторые азотные удобрения вырастут за три года с 6,5% до суммы, эквивалентной примерно 100%, что фактически остановит торговлю», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что на сельскохозяйственную продукцию будет применяться дополнительная пошлина в размере 50%.

До этого стало известно, что поставки российских удобрений в Европейский союз выросли до максимума с ноября 2022 года.

В марте текущего года импорт удобрений из России в ЕС достиг €206,1 млн, увеличившись на 15% по сравнению с мартом 2024 года и февралем 2025 года. В ноябре 2022 года объем европейского импорта российских удобрений составлял €263,5 млн.

Россия поставляет 26% удобрений на рынок ЕС, занимая лидирующую позицию. Второе место у Египта с 19%, третье у Марокко с 12%.

Ранее Лавров заявил о невозможности для России отказаться от рынка зерновых удобрений.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами