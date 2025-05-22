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Эксперт объяснила, что больше всего влияет на цены в продуктовых магазинах

Аналитик Беленькая: факторы предложения больше всего влияют на цены в магазинах
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Depositphotos

Больше всего на цены в продуктовых магазинах влияет не ключевая ставка Банка России, а факторы предложения: количество урожая, стоимость электроэнергии, логистики, хранения, а также уровень конкуренции на рынке. Об этом в интервью РИАМО сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, высокая ключевая ставка регулятора может увеличивать затраты предприятий и, соответственно, влиять на цены, однако общим ожидаемым эффектом жесткой денежно-кредитной политики является все-таки замедление инфляции.

«Продовольственная инфляция пока остается высокой, но все-таки тоже замедляется в месячном выражении, хотя это происходит медленно и неравномерно. В частности, высокая ключевая ставка является одним из значимых факторов укрепления курса рубля, которое, при прочих равных условиях, способствует более низкой рублевой стоимости импорта», — отметила эксперт.

Она также обратила внимание, что на рынке труда появляются признаки ослабления напряженности, которое, как ожидается, замедлит рост издержек предприятий на зарплаты в этом году.

Согласно прогнозам преподавателя Института международных экономических связей Людмилы Кривко, овощи, сахар и пшеничная мука могут подешеветь в июне на 1% по сравнению с маем, а яйца и молоко — на 2%. Она также допустила, что цены на мясо, курицу, масла (подсолнечное и сливочное) и рыбу не изменятся.

Ранее в Госдуме предложили обнулить НДС на некоторые продукты питания.

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