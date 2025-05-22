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Головная компания Т-банка стала совладельцем в банке «Точка»

«Т-Технологии» получили контроль над совладельцем АО «Точка»
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«Т-технологии», куда входит Т-банк, получили контроль над совладельцем АО «Точка». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Речь идет о компании «Каталитик Пипл», которая владеет 64% в банке «Точка».

«Сегодня «Т-Технологии» объявляют о получении контроля над МКООО «Каталитик Пипл», в число активов которого входит, в том числе, 64% АО «Точка» - одного из крупнейших цифровых сервисов страны для предпринимателей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что доля владения группы «Точкой» является мажоритарной, но не контролирующей.

Первоначально инвестиции в «Каталитик Пипл» прошли в рамках сделки по интеграции Росбанка.

До этого пресс-служба маркетплейса «Финуслуги» сообщала, что среднедневной темп числа открытий новых вкладов на майских праздниках вырос на 44% по сравнению с концом апреля.

При этом средняя сумма вклада по сравнению с концом апреля снизилась на 12,8%. В период майских праздников она составила 365,5 тысяч рублей, в конце апреля — 419 тыс. рублей.

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