В Госдуме предложили выплачивать малоимущим пособие по уходу за ребенком до 18-летия

Нилов предложил выплачивать малоимущим пособие по уходу за ребенком до 18-летия

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил выплачивать малоимущим семьям ежемесячное пособие до достижения ребенком 18-летия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на разработанный депутатом законопроект.

«Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно действующему законодательству, выплата пособия на каждого ребенка в такой семье прекращается после достижения ребенком 17 лет, отметил депутат.

Малоимущими считаются семьи, в которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, принятого в регионе проживания. Их доходы суммируются за три месяца, затем делятся на три и на количество членов семьи. Соответствующий статус дается, если полученная сумма ниже регионального прожиточного минимума.

19 мая комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила проект об увеличении пособия по беременности и родам для студенток.

Ранее в Госдуме предложили изменить расчет пособия для семей с детьми-инвалидами.