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Названо условие для резкого снижения цен на квартиры в России

Финансист Селезнев: цены на квартиры в России упадут на 10–15% в случае кризиса
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

С сентября 2024 года цены на новые квартиры в России не снижаются, рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«В среднем по России нет тренда к снижению цен. Реальные цены ипотечных сделок (на них приходится большая часть продаж новостроек) выросли за год на 7,6%. Снижения, даже умеренного, не наблюдается ни в одном месяце с сентября 2024 года. Конечно, недвижимость проигрывает инфляции и ставкам по депозитам, но все же растет в цене. Учитывая планы ЦБ по снижению ставок в этом году и особенно активно в следующие два-три года, пока рынок жилья будет медленно расти либо стагнировать, но вряд ли активно падать. 10–15%-ное падение цен на квартиры в масштабах страны возможно в случае сценария полноценного циклического кризиса. Или отмены всех льготных программ, включая семейную ипотеку», — сказал Селезнев.

По данным «Домклик», в ряде российских городов, таких как Абакан, Нефтеюганск и Саранск, зафиксировано снижение цен на новостройки до 12%. Это связано с ростом предложения и снижением спроса.

Селезнев назвал это локальным снижением цен. По словам эксперта, чаще всего они связаны с неумением застройщиков постепенно выводить квартиры на рынок или с проблемами у девелоперов, отчего они начинают демпинговать. Для покупателей такой мини-кризис перепроизводства в отдельно взятом городе — это всегда благо и возможность купить жилье со скидкой, заключил эксперт.

Ранее были названы города, в которых подешевели квартиры.

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