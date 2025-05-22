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Россияне стали чаще баловать себя вкусной едой

Health & Nutrition: 87% россиян балуют себя вкусной едой и стали делать это чаще
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goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

87% россиян любят побаловать себя вкусной едой и стали делать это чаще, сообщил «Газете.Ru» председатель совета директоров компании Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия») Руслан Алисултанов, ссылаясь на данные собственного исследования компании.

«На первом месте у россиян — потребность в удовольствии от еды: 87% россиян признаются, что любят побаловать себя вкусным. Этот тренд усилился на фоне кризисов последних лет, включая пандемию, и рост цен на шоколад и кофе», — отметил он.

Второй важный тренд — стремление к здоровому образу жизни без жестких ограничений. По словам Алисултанова, 75% россиян поддерживают идею здорового питания, 71% изменили пищевые привычки за два года, а 37% регулярно покупают белковые продукты.

Эксперт добавил, что третий тренд связан с ростом интереса к халяль-продуктам: 87% потребителей знают о них, и каждый пятый приобретает такие товары.

По результатам опроса сервиса «Пакет» от Х5, проведенного в мае 2025 года, большинство россиян (74%) тратят вплоть до четверти общего чека в продуктовом магазине на «что-то вкусное». Главная причина такого шопинга — желание поднять себе настроение, так ответили 75% респондентов.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели бананы.

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