Размер выплаты для многодетных на погашение ипотеки предложили повысить вдвое

В ГД внесли проект об увеличении выплат на погашение ипотеки для многодетных

Депутаты предложили вдвое повысить размер выплаты для многодетных семей на погашение ипотеки. Законопроект был внесен в Госдуму председателем комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Ниной Останиной, он опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предполагает увеличение соответствующей выплаты с 450 тыс. руб. до 900 тыс. руб.

Соответствующая инициатива начала действовать с 2019 года, однако за последние пять лет, как отмечается в пояснительной записке к проекту закона, ее размер ни разу не увеличивался, несмотря на инфляционные процессы и ежегодную индексацию таких мер государственной поддержки, как материнский капитал.

Данная мера господдержки реализуется путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тыс. руб.

Эти средства направляются на погашение задолженности по основному долгу, а при задолженности меньше 450 тыс. руб., оставшиеся средства направляются на погашение процентов.

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