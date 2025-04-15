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В Госдуме предложили давать семьям с детьми жилье на правах соцнайма

Миронов предложил дать семьям с детьми жилье на правах соцнайма
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Shutterstock

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с инициативой предоставить семьям с детьми жилье на условиях социального найма, с возможностью последующего выкупа. Об этом сообщает
РИА Новости.

Миронов отметил, что такая программа крайне важна для решения демографических проблем и поддержки многодетных семей.

«Такая программа должна заменить «Семейную ипотеку», которая, несмотря на льготные условия, не позволяет многим семьям улучшить свои жилищные условия», — отметил политик.

В марте сообщалось, что депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» намерены внести на рассмотрение парламента законопроект о выплате размером до 1,8 млн рублей на погашение ипотеки для семей, где с 2024 года родился ребенок. Отмечается, что одним из авторов инициативы выступил глава партии, депутат Госдумы Сергей Миронов.

Раннее власти Ставрополья заявили, что компенсируют многодетным 50% стоимости обучения одного из детей.

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