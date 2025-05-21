Никарагуа предложила России кофе, какао и морепродукты в обмен на инвестиции

Никарагуа заинтересована в инвестициях РФ и наращивании экспорта своих традиционных товаров в Россию, сообщила «Известиям» первый зампредседателя Национальной ассамблеи (парламента) республики, сопредседатель комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран Арлинг Алонсо.

Она уточнила, что речь идет о продаже в Россию кофе, какао, морепродуктов и фруктов. Алонсо рассказала, что вопрос увеличения импорта этих продуктов будет обсуждаться на следующей встрече парламентариев, которая должна пройти в столице страны Манагуа до конца 2025 года.

На прошлой неделе стало известно, что Никарагуа и Россия подпишут соглашение о военном сотрудничестве. В соответствии с ним Москва и Манагуа будут на регулярной основе обмениваться опытом и информацией в различных военно-технических отраслях, проводить совместные военные учения и готовить военнослужащих. Кроме того, будет создана совместная рабочая группа с поочередными заседаниями в каждой из стран. Предполагается, что соглашение будет действовать пять лет, а затем может быть продлено на тот же срок.

Ранее Никарагуа решила выйти из ЮНЕСКО, разозлившей президента страны.