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Названы города, в которых подешевели квартиры

Яндекс Недвижимость: в Волгограде подешевели все типы квартир по итогам апреля
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

В апреле новые студии подешевели в пяти городах-миллионниках. Больше всего — в Нижнем Новгороде (-8,4% за месяц, до 5,3 млн рублей в среднем). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

Также студии подешевели в Уфе (-3%, до 4,3 млн рублей), Новосибирске (-2,8%, до 5,9 млн рублей), Волгограде (-1,4%, до 4,9 млн рублей) и Краснодаре (-0,8%, до 4,4 млн рублей в среднем). По данным сервиса, по итогам апреля медианная полная стоимость студий в среднем по всем городам-миллионникам составила 5,5 млн рублей (+1,2% за месяц).

Однокомнатные квартиры больше всего подешевели в Волгограде (-8,4% за месяц, до 9,5 млн рублей в среднем). Также стоимость немного снизилась в Новосибирске (-1,1%, до 7 млн рублей) и Омске (-1%, до 6,1 млн рублей в среднем). По данным сервиса, средняя полная цена однокомнатных квартир достигла 7,3 млн рублей (+1,5% за апрель).

«Двушки» больше всего снизились в цене в Волгограде (-4,4% за месяц, до 7,9 млн рублей в среднем) и Красноярске (-4,2%, до 8,1 млн рублей в среднем).

«Трешки» подешевели в Волгограде (-7,6% за месяц, до 8 млн рублей в среднем), Санкт-Петербурге (-5,1%, до 24 млн рублей) и Самаре (-2,2%, до 10,9 млн рублей).

Ранее россиянам пообещали снижение цен на аренду квартир.

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