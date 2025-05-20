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ЕС готовится ввести сбор для небольших посылок зарубежных онлайн-магазинов

FT: ЕС может ввести сбор около €2 для малых посылок зарубежных онлайн-магазинов
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Reuters

Фиксированный таможенный сбор Европейского союза (ЕС) с маленьких посылок онлайн-маркетов других стран может составить около €2. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

В июле прошлого года представитель Европейской комиссии Леа Зубер сообщила, что объединение может ввести таможенные сборы с посылок из онлайн-магазинов стоимостью меньше €150. Соответствующее предложение ЕК внесла еще в мае 2023 года, оно находится на изучении Совета Евросоюза и Европарламента.

Европейская комиссия 17 мая 2023 года призвала начать реформацию Таможенного союза ЕС. Ожидается, что эта реформа станет крупнейшей с момента создания Таможенного союза во второй половине прошлого века. Вводимые меры должны упростить таможенные процессы для физических лиц, упростить таможенные процедуры, сэкономить до €2 млрд операционных расходов.

Планируется создать единый онлайн-центр таможенных данных, где будет появляться вся нужная информация, что в том числе позволит заменить необходимость оформления таможенных деклараций. Предложения пока находятся на стадии предварительного согласования.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что у ЕС есть «сильный план» в ответ на пошлины Трампа.

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