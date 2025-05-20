В Тбилиси обеспокоены тем, что американская инвестиционная компания Black Rock приобрела на Лондонской бирже акции двух крупнейших банков Грузии. Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что корпорация выкупила 6,1% акций «Банка Грузии» и 5,02% акций ТВС-банка.

Как считает эксперт Давид Картвелишвили, данная сделка «может в будущем привести к полному поглощению компанией этих двух важных для Грузии институтов, чтобы иметь возможность влияния на экономику и общество».

«Надо понимать, что желание конкретных внешних сил вовлечь Грузию в войну [с Россией] никуда не исчезло», — отметил Картвелишвили.

Эксперт Зураб Кадагидзе в свою очередь подчеркнул, что «глубинное государство» решило использовать против Грузии «путь экономической экспансии».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до этого говорил, что если бы его страна присоединилась к санкциям Запада против России в 2022 году, то ее ожидал бы крах экономики и эскалация.

По его словам, когда Тбилиси отказался вводить ограничения, имела место «прямая попытка эскалации в Грузии», чтобы власти были вовлечены в вооруженный конфликт на Украине.

Ранее премьер Грузии назвал возможные последствия при приходе к власти оппозиции.