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Покинувший Россию бизнесмен Герко откроет свое дело в Великобритании

Покинувший Россию миллиардер Герко откроет спецшколу математики в Британии
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Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, который родился и вырос в России, решил открыть в Лондоне математическую школу для детей с 11 лет. Об этом сообщает The Times.

Forbes оценивает состояние Герко в $7,4 млрд.

Учебное заведение получит название «Математическая школа 1729».

Герко рассказал, что в Великобритании есть специализированные математические колледжи для старшеклассников. По словам бизнесмена, математический талант, как правило, проявляется раннем возрасте, поэтому было принято решение открыть школу для детей от 11 лет.

Миллиардер добавил, что хочет повысить популярность математики в Великобритании.

Александр Герко родился в Москве в 1979 году, получил степень кандидата математических наук в Московском государственном университете имени Ломоносова. Также учился в Российской экономической школе (РЭШ). С 2006 года бизнесмен проживает в Великобритании, в 2022-м году он отказался от российского гражданства.

Ранее Герко заплатил самую большую сумму налогов в Британии в 2022 году.

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