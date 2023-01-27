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Times: выходец из России заплатил самую большую сумму налогов в Британии по итогам 2022 года

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко, который родился и вырос в России, по итогам прошлого года стал крупнейшим налогоплательщиком Британии. Об этом пишет The Times, ссылаясь на результаты налогового рейтинга страны.

В публикации отметили, что Герко заплатил налогов на £487,4 млн за 2022 год. Известно, что Герко является доктором математических наук, выпускником МГУ имени М. В. Ломоносова и Российской экономической школы (РЭШ). Британский паспорт он получил в 2016 году, а в прошлом году он завершил процесс выхода из гражданства РФ.

Второе место в рейтинге у совладельцев букмекерской компании Bet365 Дениз, Джона и Питера Коутс, которые в прошлом году заплатили налогов на £460 млн. Замыкает тройку лидеров по налоговым отчислениям британский миллиардер Стивен Рубин, владелец компании Pentland Group. За прошлый год он выплатил £392 млн.

По данным газеты, всего налоговые отчисления первой десятки рейтинга составили £2,33 млрд, а всех 100 его участников - £5,18 млрд.

В середине июня газета The Times писала, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить введенные против него санкции Великобритании и Евросоюза. Представители миллиардера заявили, что за последние 20 лет Абрамович заплатил более £1,5 млрд налогов в Великобритании, а только за 2019-2020 годы он уплатил британским властям более £41 млн фунтов налогов и страховых отчислений.

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