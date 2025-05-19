На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Объединенная вагонная компания реорганизует работу одного из заводов

Объединенная вагонная компания реорганизует работу завода в Ленобласти
close
Тихвинский вагоностроительный завод

Объединенная вагонная компания (ОВК) реорганизует работу Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), расположенного в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОВК.

Там заявили, что речь идет о реорганизации производственных процессов предприятия, а также программ научно-исследовательских разработок. Она будет проведена «с целью утверждения новой продуктовой линейки и выпуска комплектующих железнодорожного назначения».

Как отметили в пресс-службе, в рамках диверсификации производства завод будет сконцентрирован на выпуске имеющего спрос инновационного подвижного состава. Кроме того, на ТВСЗ планируется возобновить производство фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов. При этом планируемый объем выпуска, как указали в ОВК, оценивается существенно ниже предыдущих периодов.

В компании рассказали, что текущее материально-техническое обеспечение производства является одним из факторов, не позволяющих выпускать вагоны на уровне 2024 года. Кардинальная реструктуризация производства необходима из-за «критической «усталости» оборудования, предельного износа узлов, механизмов, модулей управления», а также «продолжительных сложностей с формированием базы уникальных запасных частей», которая необходима для «обеспечения технологической независимости».

В пресс-службе добавили, что в связи с данными организационными и технологическими изменениями ТВСЗ с 23 июля по 24 ноября переходит на режим неполного рабочего времени.

Ранее в РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами