Объединенная вагонная компания реорганизует работу одного из заводов

Объединенная вагонная компания (ОВК) реорганизует работу Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), расположенного в Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ОВК.

Там заявили, что речь идет о реорганизации производственных процессов предприятия, а также программ научно-исследовательских разработок. Она будет проведена «с целью утверждения новой продуктовой линейки и выпуска комплектующих железнодорожного назначения».

Как отметили в пресс-службе, в рамках диверсификации производства завод будет сконцентрирован на выпуске имеющего спрос инновационного подвижного состава. Кроме того, на ТВСЗ планируется возобновить производство фитинговых платформ, думпкаров и крытых вагонов. При этом планируемый объем выпуска, как указали в ОВК, оценивается существенно ниже предыдущих периодов.

В компании рассказали, что текущее материально-техническое обеспечение производства является одним из факторов, не позволяющих выпускать вагоны на уровне 2024 года. Кардинальная реструктуризация производства необходима из-за «критической «усталости» оборудования, предельного износа узлов, механизмов, модулей управления», а также «продолжительных сложностей с формированием базы уникальных запасных частей», которая необходима для «обеспечения технологической независимости».

В пресс-службе добавили, что в связи с данными организационными и технологическими изменениями ТВСЗ с 23 июля по 24 ноября переходит на режим неполного рабочего времени.

Ранее в РЖД заявили о большом количестве неиспользуемых вагонов.