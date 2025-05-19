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Законопроект о конфискации цифровой валюты разработали в России

Минюст разработал законопроект о порядке ареста и конфискации цифровой валюты
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский Минюст разработал проект закона, который относит цифровую валюту к имуществу, подлежащему аресту и конфискации. Об этом сообщил замминистра юстиции Вадим Федоров, передает ТАСС.

Он также рассказал, что министерство предлагает установить специальные требования, направленные на обеспечение сохранности такого вида валюты, с учетом ее особенностей.

Например, следователь сможет изъять материальный носитель с кодами доступа к цифровой валюте или просить суд установить запрет операций.

В марте газета «Известия» писала, что глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил министерству финансов проработать вопрос о создании платформы для конфискации криптовалюты.

В материале газеты приводятся слова директора по взаимодействию с госорганами оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олега Огиенко, который считает, что в текущий момент цифровые валюты изымаются и хранятся в неоптимальном и неурегулированном порядке.

Ранее инвестор раскрыл смысл введения цифрового рубля в массовый оборот.

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