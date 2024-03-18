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В Госдуме рассматривают возможность конфискации криптовалюты

«Известия»: Госдума рассмотрит закон о регулировании обращения криптовалюты

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Dado Ruvic/Reuters

В Государственной думе Российской Федерации в рамках весенней сессии могут принять закон о регулировании обращения криптовалюты, который предполагает создание государственной платформы по конфискации цифровых активов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В публикации отмечается, что глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил министерству финансов проработать вопрос о создании платформы для конфискации криптовалюты.

Подобную инициативу поддерживают и в Госдуме, подчеркивает издание.

По мнению директора по взаимодействию с государственными органами крупнейшего оператора майнинговых дата-центров BitRiver Олега Огиенко, в текущий момент цифровые валюты изымаются и хранятся в неоптимальном и неурегулированном порядке. Он поддержал идею о создании государственной платформы для хранения конфискованной криптовалюты.

До этого стало известно, что Российские инвесторы по итогам 2023 года вошли в топ-10 по заработку на криптовалютах.

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