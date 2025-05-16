Россиянам рассказали, как получать две пенсии

Минимум девять категорий россиян имеют право на две пенсии, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, это федеральные госслужащие, военные, родственники погибших военнослужащих, а также военные, получившие инвалидность при исполнении обязанностей, сотрудники силовых органов с травмами, работники летно-испытательного состава, участники ВОВ, ликвидаторы последствия аварии на Чернобыльской АЭС, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и еще ряд льготных категорий.

«При назначении двух пенсий необходимо помнить, что страховую пенсию можно будет получать только после наступления официального пенсионного возраста. Для назначения государственной пенсии также необходимо выполнение условий по стажу госслужбы. Так, бывшие военные с необходимой выслугой (более 20 лет), могут получать «военную пенсию» и страховую (при условии наличия необходимого стажа в 15 лет и 30 баллов для ее назначения). Важно иметь в виду, что военным пенсионерам страховая пенсия выплачивается без учета фиксированной выплаты в рамках страховой пенсии. Такое же ограничение налагается на выплату страховой пенсии для работников летно-испытательного состава и федеральных государственных гражданских служащих», — отметила Финогенова.

Она добавила, что родители или вдовы военнослужащих, погибших во время военной службы, могут получать пенсию по случаю потери кормильца от государства и полную собственную страховую пенсию по старости.

Финогенова уточнила, что на получение второй пенсии могут также рассчитывать граждане, которые либо самостоятельного производили добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды, либо те, кто являлся участниками корпоративных пенсионных программ негосударственного пенсионного обеспечения в крупных компаниях. Экономист заключила, что пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению назначаются с 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин. Размер негосударственной пенсии зависит от произведенных взносов.

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