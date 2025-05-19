Депутат призвал вернуть одну из преференций многодетным москвичкам

Никитин: многодетные москвички должны снова иметь статус предпенсионера в 52 года

Многодетные москвички 52 лет, которые подавали заявление о получении статуса предпенсионера до 31 декабря 2024 года и получили отказ, вправе его оспорить. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

Он считает справедливым вернуть многодетным москвичкам возраст получения статуса предпенсионера в 52 года.

«С 1 января 2025 года в Москве изменились правила отнесения многодетных матерей к предпенсионерам. Ранее они могли получить такой статус в 52 года (если трое детей), с 1 января для всех действует возраст в 55 лет. При подаче заявления в МФЦ до 31 декабря 2024 и отказе в статусе предпенсионера, ситуацию можно оспорить, если отказ связан с технической ошибкой (отсутствие необходимых документов и так далее). В остальных случаях оспорить отказ не получится», — отметил Никитин.

Он добавил, что до 1 января 2025 года женщина могла получить статус предпенсионера. Если она не подала заявление, то теперь данный статус ей присвоят только в 55 лет, в 2027 году.

Ранее были названы пенсионные гарантии для многодетных россиянок.