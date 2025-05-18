В РФ заявили о необходимости развития индивидуального жилищного строительства

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин считает, что в России необходимо максимально создавать условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом он заявил агентству ТАСС.

»… все-таки у нас огромный объем ввода ИЖС, поэтому надо максимально создавать условия, чтобы люди вкладывали свои деньги в индивидуальные жилые дома», — подчеркнул Хуснуллин.

В апреле зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила о необходимости предоставить россиянам инструменты для покупки жилья, помимо ипотеки.

До этого стало известно о снижении стоимости строительства частного дома в большинстве регионов России на 10-15%. Причиной этому послужила ситуация на рынке строительства, а также падение цен на материалы, пользующиеся популярностью в строительстве домов.

Ранее Сбер запустил сервис для онлайн-оформления эскроу при ИЖС.