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В РФ заявили о необходимости развития индивидуального жилищного строительства

Вице-премьер РФ призвал к созданию благоприятных условий для развития ИЖС
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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин считает, что в России необходимо максимально создавать условия для развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом он заявил агентству ТАСС.

»… все-таки у нас огромный объем ввода ИЖС, поэтому надо максимально создавать условия, чтобы люди вкладывали свои деньги в индивидуальные жилые дома», — подчеркнул Хуснуллин.

В апреле зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила о необходимости предоставить россиянам инструменты для покупки жилья, помимо ипотеки.

До этого стало известно о снижении стоимости строительства частного дома в большинстве регионов России на 10-15%. Причиной этому послужила ситуация на рынке строительства, а также падение цен на материалы, пользующиеся популярностью в строительстве домов.

Ранее Сбер запустил сервис для онлайн-оформления эскроу при ИЖС.

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