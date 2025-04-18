Сбер запустил сервис для онлайн-оформления эскроу при ИЖС

Сбер запустил новый сервис, который позволяет оформить договор о строительстве индивидуального жилого дома (ИЖС) в режиме онлайн. Об этом сообщили на конференции по жилой недвижимости «Время изменений: жилье. От прогнозов к реальности».

В банке уточнили, что теперь открытие эскроу-счета стало доступно дистанционно. Процесс начинается с подписания договора подрядчиком через интернет-банк для юридических лиц СберБизнес. После этого документ автоматически появляется в приложении СберБанк Онлайн у заказчика — физического лица, который строит дом.

Как отметил директор департамента торгового финансирования Сбербанка Игорь Лысенко, новый цифровой сервис сокращает время заключения сделки в индивидуальном жилищном строительстве с нескольких дней до нескольких минут. По его словам, и подрядчик, и покупатель дома могут подписать договор счета эскроу дистанционно.

«Сбер первым на рынке предложил такой сервис клиентам по ИЖС. Так, застройщики получили возможность существенно сократить операционные издержки и повысить доверие клиентов. Для покупателей онлайн-подписание обеспечивает максимальную прозрачность и защиту инвестиций. В выгоде – обе стороны сделки», — сказал он.

Отмечается, что запуск услуги стал возможен после вступления в силу 1 марта 2025 года федерального закона № 186-ФЗ, который регулирует сделки по договорам строительного подряда.