«Опора России» считает нецелесообразным введение налога на роскошь и сверхприбыль

Введение налога на роскошь и сверхприбыль приведет к дестабилизации законодательства и не принесет существенного пополнения в казну. Об этом заявил эксперт Московского отделения «Опоры России» Сергей Елин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Здесь гораздо больше минусов. Налоговая система должна быть стабильна. У нас только в этом году были введены серьезные изменения в законодательство», – заявил он.

Елин подчеркнул, что частые корректировки создадут неопределенность для бизнеса и граждан.

По его словам, доля граждан, попадающих под планку для взимания такого налога, очень мала: доход от 150 до 200 тысяч рублей получает всего 1,1% населения, а свыше 200 тысяч рублей – 0,3–0,5%. В связи с этим поступления в бюджет от налога на роскошь и сверхприбыль будут незначительными, но при этом дестабилизируют налоговое законодательство.

До этого депутат Госдумы РФ Сергей Миронов заявил о необходимости ввести целевой налог для нескольких десятков сверхбогатых россиян.

Ранее более 50% опрошенных россиян призвали брать налог на роскошь с авто до 8 млн рублей.