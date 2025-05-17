Французская Orano рассматривает продажу своих урановых активов в Нигере

Крупнейшая французская уранодобывающая компания Orano изучает возможность продажи урановых активов в Нигере в связи с трудностями в отношениях с властями республики. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«Orano рассматривает возможность продажи своих урановых активов в Нигере после разрыва отношений с военными, управляющими этой западноафриканской страной», — сказано в материале газеты.
В Financial Times отметили, что уход компании стал бы еще одним подтверждением потери французского влияния в регионе и провала политики, в рамках которой Париж стремился сохранить влияние в своих бывших колониях.
При этом к активам Orano в Нигере уже проявили интерес несколько сторон.
В ноябре 2024 года министр горнодобывающей промышленности страны Усман Абарчи заявил, что обогащение добываемого урана может происходить с помощью России на территории самого африканского государства.
Ранее Путин оценил значение связей с Африкой для России.