Основатели Playrix стали одними из богатейших людей Великобритании

Братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в десятку богатейших людей Великобритании. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг газеты The Sunday Times.

Братья Бухманы родились в Вологде и получили гражданство Великобритании в 2025 году. Отмечается, что братья владеют компанией Playrix, разрабатывающей мобильные игры. За год их состояние увеличилось с $8,4 до $16,7 млрд.

Рейтинг возглавляет семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа с состоянием £35,3 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что сооснователь игрового гиганта Playrix, миллиардер и выходец из Вологды Игорь Бухман прошлым летом приобрел еще один особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн.

Дом находится в районе Кенсингтон неподалеку от особняка, приобретенный бизнесменом в 2019 году за $57 млн. Агентство утверждает, что в текущий момент Бухман занимается ремонтом обоих объектов.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.