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Миллиардер из Вологды купил еще один особняк в Лондоне

Bloomberg: миллиардер Игорь Бухман купил особняк в Лондоне за $30,6 млн

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Vk.com/playrix

Сооснователь игрового гиганта Playrix, миллиардер и выходец из Вологды Игорь Бухман прошлым летом приобрел еще один особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и правительственные документы.

В публикации отмечается, что дом находится в районе Кенсингтон неподалеку от особняка, приобретенный бизнесменом в 2019 году за $57 млн. Агентство утверждает, что в текущий момент Бухман занимается ремонтом обоих объектов.

До этого стало известно, что игровая студия Playrix объявила об уходе из России. Компания закроет все свои офисы в России и Белоруссии.

Отмечается, что сотрудников намерены релоцировать в другие страны, в том числе в Сербию. В статье указано, что руководители Playrix приняли такое решение из-за «нового витка эскалации».
В скриншоте электронного письма для сотрудников студии основатели Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы говорят, что также прекратят всю операционную деятельность в России и Белоруссии для «сохранения стабильности в работе компании».

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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