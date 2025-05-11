Россиянам объяснили, как не попасться на подделку при покупке украшений

Многие ювелирные изделия стоят дорого, поэтому мошенники нередко подделывают их и пытаются продать дешевый аналог по высокой цене. Как не попасться на эту удочку, на что обратить внимание при выборе ювелирных украшений в магазине, и как самостоятельно проверить подлинность материалов, «Газете.Ru» рассказал директор по качеству и технологии производства ювелирного холдинга Sokolov Дмитрий Кордобовский.

Существует несколько признаков, на которые стоит обращать внимание при покупке ювелирного украшения в магазине. Это проба, бирка, а также качество обработки металла и камней. Так, в первую очередь стоит проверить наличие государственного пробирного клейма на украшении — то есть пробы. Также нужно обратить внимание на опломбированный ярлык или бирку с указанием наименования изделия, его изготовителя, артикула, массы, а также вида драгоценного металла, его пробы и характеристики вставок из драгоценных камней. Вся эта информация должна совпадать с украшением. Также стоит внимательно осмотреть само изделие.

«Поверхности на изделии должны быть качественно обработаны: царапины, потертости и пятна допускаются только в том случае, если это художественная задумка дизайнера ювелирного украшения. Также должна быть соблюдена геометрия ювелирной вставки: крупные сколы и трещины не допускаются», — отмечает эксперт.

Изделия с драгоценными камнями требуют дополнительного внимания, поскольку камни часто подделывают. Чтобы достоверно определить их вид, лучше всего обратиться в специализированную геммологическую лабораторию. Там могут сделать электронный парамагнитный резонанс, абсорбционную спектроскопию или применить метод люминесценции. Однако есть нюансы, которые можно оценить невооруженным глазом прямо в магазине.

«Обратите внимание на камни. Яркий, богатый, интенсивный и чистый цвет всегда лучше, чем бледный и тусклый. Драгоценные камни не должны быть слишком темными или слишком светлыми. В идеальном варианте они должны выглядеть хорошо при любом освещении. Цветные камни с эффектом изменения цвета должны сильно меняться при различном освещении. Но помните: если речь идет о природных минералах, у них редко бывает однородный и совершенный цвет. Излишняя «идеальность» может указывать на подделку», — предостерегает Кордобовский.

Также стоит посмотреть украшение на свет. Проходя через внутреннюю часть драгоценного камня, он расщепляется, создавая свечение, рассеивая цвет или мерцая. В натуральном камне, скорее всего, будут какие-то шероховатости — это могут быть мутные полосы, включения частиц других кристаллов, пузырьки и трещинки. Искусственные камни и стразы отличаются тем, что сквозь них свет проходит с легкостью, а их структура выглядит идеально однородной.

Не будет лишним задать несколько вопросов продавцу — о металле, о качестве и долговечности покрытия, уточнить информацию о камнях, надежности их крепления камня и конструкции замка. Также для уверенности можно попросить сертификаты, подтверждающие качество и безопасность товара.

Если вы покупаете украшение онлайн, обратите внимание на репутацию бренда или производителя, а также изучите отзывы и фото покупателей. Внимательно прочитайте описание товара на сайте. Обратите внимание на вес, размеры, форму, материалы покрытия, любые особенности. Можно взять в руки линейку и прикинуть, какова реальная величина изделия и камня-вставки. У магазина или продавца также должна быть хорошая репутация, история продаж, а также соответствующие документы — лицензия, сертификат качества. На сайте должны быть прописаны условия доставки, обмена и возврата, адрес и другие контактные данные.

Купленное украшение можно дополнительно проверить дома. Есть несколько способов определить подлинность металла. Так, проверить золото и серебро можно с помощью ляписного карандаша, который продается в аптеках. Также на золотом изделии в незаметном месте можно аккуратно сделать небольшую царапину иголкой и нанести на нее немного йода. Если эта царапина посветлеет, то это подделка. Также можно использовать магнит — золото и серебро на него не должны реагировать. Но у этого способа есть недостатки.

«Первый — магнит может притянуть застежку изделия, и это нормально. Для застежек на цепочках или браслетах производители иногда берут углеродистую сталь. Второй момент — современные технологии. Сегодня многие изготовители поддельных золотых изделий используют сплавы, также демонстрирующие свойства диамагнетиков. И третье: обычный магнит с холодильника не подойдет, нужно использовать что-то более мощное. Однако ни один из этих методов не дает стопроцентной гарантии, поэтому при малейших сомнениях лучше обратиться к ювелиру или эксперту», — резюмирует Кордобовский.

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