«Ростсельмаш» отправит сотрудников в отпуск в июне из-за ситуации на рынке

Крупнейший производитель сельхозтехники в России — компания «Ростсельмаш» перенесла с августа-сентября на июнь ежегодный отпуск коллектива в связи с ухудшением ситуации на рынке сельхозтехники. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«Компания вносит коррективы в рабочий график. Единый ежегодный отпуск коллектива по соглашению сторон переносится на июнь. Решение принято в целях оптимизации затрат на производство», — пояснили в организации.

По информации предприятия, это вынужденная мера, обусловленная отсутствием спроса на технику аграриями. В январе — апреле текущего года поставки зерноуборочных комбайнов упали на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Кроме того, почти на 50% снизились поставки кормоуборочных комбайнов и тракторов.

«Ростсельмаш» также был вынужден сократить программу выпуска продукции. Решение позволит оптимизировать издержки, сохраняя собственный коллектив», — добавили в пресс-службе.

До этого совладелец крупнейшей в России компании по производству сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин рассказал, что с осени прошлого года компания сократила две тысячи сотрудников.

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