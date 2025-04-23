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В «Ростсельмаше» рассказали о массовых увольнениях в компании

Совладелец «Ростсельмаша» Бабкин рассказал об увольнении двух тысяч сотрудников
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Совладелец крупнейшей в России компании по производству сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» и президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин рассказал в интервью «Коммерсанту», что с осени прошлого года компания сократила две тысячи сотрудников.

По его словам, такие меры связаны с падением рынка — аграрии перестали покупать технику из-за сильного сокращения доходов и неподъемных кредитных ставок после роста ключевой ставки. В связи с этим, в том числе, этой осенью завод работал по три дня в неделю.

В настоящее время предприятие возобновило пятидневный рабочий график, однако продолжает функционировать в режиме сниженной нагрузки. Бабкин отметил, что подобные условия негативно сказываются на моральном состоянии сотрудников и не способствуют поддержанию трудовой дисциплины, а также стабильному качеству продукции. При этом в компании исключили дальнейшие сокращения персонала, поскольку это потребует последующего масштабного переобучения новых кадров.

В январе Бабкин сообщал, что «Ростсельмаш» в 2025 году снизит вливание средств в производство вдвое из-за падения спроса на свою продукцию. До этого он указывал, что в прошлом году инвестиции упали на 20% по сравнению с 2023 годом, до 4 млрд рублей. По его словам, нынешний год ожидается даже более проблемным.

Ранее эксперт назвал сферы с наиболее острой нехваткой персонала.

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