Минфин Франции разрешил Русскому дому проводить «жизнеобеспечивающие» платежи

Министерство экономики и финансов Франции одобрило Русскому дому науки и культуры в Париже проведение «жизнеобеспечивающих» платежей. Операции проводят только работники банка с большими комиссиями, пишет РИА Новости.

Как рассказали агентству в организации, доступа к онлайн-сервису банка у нее пока нет. В Русском доме также уточнили, что ожидали решения французских властей более месяца.

«Единственное предложенное на сегодняшний день решение: проведение операций с помощью банковского сотрудника и с высокой комиссией за операции в ручном режиме. Это позволило погасить задолженность перед нашими контрагентами за пять с половиной месяцев»‎, — сказали в Русском доме.

Там выразили надежду на скорое решение проблемы с доступом к онлайн-банку.

16 мая сообщалось, что французское ведомство разблокировало счет Русского дома в Париже. Счет функционирует в ограниченном режиме.

Русский дом в Париже был основан в 1995 году в соответствии с соглашением между правительствами Франции и России. Его целью указаны поддержка и развитие отношений между двумя странами в культурной и научной областях. Каждый год в нем проводятся более 100 культурных, образовательных и общественных мероприятий: художественные выставки, презентации российских регионов, форумы, конференции, книжные салоны, кинопоказы, концерты.

Ранее в Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома.