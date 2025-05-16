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Сирия нашла инвестора для порта Тартус после разрыва договора с Россией

Управление морских портов Сирии подписало меморандум о сотрудничестве с DP World
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Управление морских портов и наземных пограничных переходов Сирии подписало меморандум о взаимопонимании с дубайским портовым оператором DP World на сумму $800 млн для инвестиций в порт Тартус после расторжения соглашения с Россией об управлении портом. Об этом говорится в заявлении управления, передает РИА Новости.

Данный меморандум подразумевает вложение финансовых средств в развитие, управление и эксплуатацию терминала в порту Тартус. Ожидается, что это решение поможет повысить эффективность порта.

В заявлении отмечается, что погранслужба Сирии и DP World также условились о сотрудничестве в создании промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде «стратегически важных» районов Сирии.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва продолжит переговоры с Дамаском по возможности сохранения военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.

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