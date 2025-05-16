«Русал» собрался отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Руководство планирует не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров компании «Русал» предложил не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Окончательное решение примут акционеры на годовом собрании, которое состоится 26 июня.

Последний раз компания выплачивала дивиденды в середине 2022 года — тогда сумма составила $302 млн.

Согласно действующей политике, «Русал» направляет на дивиденды 15% от скорректированной EBITDA, включая доход от участия в «Норникеле», если позволяют финансовые условия и обязательства перед кредиторами.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный в России. Основной владелец компании — холдинг «Эн+» (56,88%), связанный с Олегом Дерипаской. Также акциями владеют «Суал Партнерс» (25,52%) и частные инвесторы (17,59%).

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко рассказала «Газете.Ru», можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.

По ее словам, дивиденды по акциям российских компаний можно получить, только когда компания заработает прибыль. Во-вторых, даже если прибыль есть, компания может направить ее вовсе не на дивиденды, а на развитие бизнеса. Поэтому дивиденды не являются гарантированным доходом.

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