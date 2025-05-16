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«Русал» собрался отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год

Руководство планирует не выплачивать дивиденды за 2024 год
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Пресс-служба «Русал»

Совет директоров компании «Русал» предложил не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

Окончательное решение примут акционеры на годовом собрании, которое состоится 26 июня.

Последний раз компания выплачивала дивиденды в середине 2022 года — тогда сумма составила $302 млн.

Согласно действующей политике, «Русал» направляет на дивиденды 15% от скорректированной EBITDA, включая доход от участия в «Норникеле», если позволяют финансовые условия и обязательства перед кредиторами.

«Русал» — крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный в России. Основной владелец компании — холдинг «Эн+» (56,88%), связанный с Олегом Дерипаской. Также акциями владеют «Суал Партнерс» (25,52%) и частные инвесторы (17,59%).

Доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко рассказала «Газете.Ru», можно ли на самом деле жить на дивиденды в России.

По ее словам, дивиденды по акциям российских компаний можно получить, только когда компания заработает прибыль. Во-вторых, даже если прибыль есть, компания может направить ее вовсе не на дивиденды, а на развитие бизнеса. Поэтому дивиденды не являются гарантированным доходом.

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