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Депутат Госдумы назвал сложной систему расчета пенсий и призвал сделать ее понятнее

В ГД рассказали, как сделать систему расчета пенсий и начисления баллов понятнее
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Максим Блинов/РИА Новости

Систему расчета пенсий можно сделать понятнее для россиян, создав инструменты для перевода расчетных коэффициентов в рубли. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов.

Страховые пенсии с 2015 года рассчитываются через систему индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые также называют пенсионными баллами. В год работающие пенсионеры могут набрать не более трех баллов, независимо от уровня зарплаты и уплаченных за них страховых взносов.

Депутат отметил, что нельзя просто взять сумму всех уплаченных взносов и понять, какой будет пенсия, поэтому людям сложно самостоятельно оценить, какой результат они получат, если продолжат работать.

Чтобы сделать систему удобнее, считает Гаврилов, нужно создавать инструменты, которые переводят начисленные ИПК в реальные суммы будущих выплат, а не только показывают их.

По его словам, это мог бы быть сервис с визуализацией, которая показывает, как изменится пенсия, если начать зарабатывать больше, сменить работу или выйти на пенсию раньше или позже. Дополнительно можно рассмотреть возможность ежегодного персонального отчета от Социального фонда России, в котором будет указываться, сколько пенсионных баллов начислено и какая ожидается пенсия.

Кроме того, он предложил снять ограничения на начисление ИПК.

Накануне депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал, что некоторые россияне могут оформить одновременно две пенсии — страховую по старости и государственную по инвалидности.

Ранее стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой.

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