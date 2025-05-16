Файзуллин заявил о стабилизации цен на стройматериалы в России

Файзуллин сообщил, что в России стабилизировались цены на стройматериалы

В России стабилизировались цены на строительные материалы. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в беседе с РИА Новости.

«Цены стабильны в отличие от 2022 года», — отметил он.

Файзуллин обратил внимание на то, что наблюдается снижение стоимости некоторых позиций. По его словам, цены на металл и цемент «ведут себя хорошо».

В конце апреля руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов заявил, что востребованные строительные материалы в РФ с 1 мая подорожают на 5–10%. В связи с сезонным спросом ожидается рост цен на строительные материалы, используемые в саду и огороде, а также на отделочные материалы наружного применения, рассказал он.

При этом президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков сообщил, что основные строительные материалы могут подорожать на 15–20%. Также он отметил влияние ужесточения экологических требований к производству на цены изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства частных домов в России упала на 10–15%.