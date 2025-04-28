В России ожидается рост цен на строительные материалы

Halle House: востребованные стройматериалы в РФ с 1 мая подорожают на 5-10%

Востребованные строительные материалы в РФ с 1 мая подорожают на 5-10%. Об этом рассказал Life руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

В связи с сезонным спросом в майские праздники ожидается рост цен на строительные материалы, используемые в саду и огороде, а также на отделочные материалы наружного применения.

При этом президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков сообщил, что основные строительные материалы, ожидается, подорожают на 15–20%.

«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката», — рассказал он.

Также он отметил влияние ужесточения экологических требований к производству на цены изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта.

До этого ученые разработали новый строительный материал, поглощающий углекислый газ.

Ранее отделочные материалы стали дорожать вслед за ростом спроса.