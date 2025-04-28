Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России ожидается рост цен на строительные материалы

Halle House: востребованные стройматериалы в РФ с 1 мая подорожают на 5-10%
close
Игорь Зарембо/РИА Новости

Востребованные строительные материалы в РФ с 1 мая подорожают на 5-10%. Об этом рассказал Life руководитель строительной компании Halle House Вячеслав Котлов.

В связи с сезонным спросом в майские праздники ожидается рост цен на строительные материалы, используемые в саду и огороде, а также на отделочные материалы наружного применения.

При этом президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков сообщил, что основные строительные материалы, ожидается, подорожают на 15–20%.

«Рост цен на бетон в пределах 15% обусловлен стоимостью энергоносителей. Традиционно на 12–16% ожидается удорожание металлопроката», — рассказал он.

Также он отметил влияние ужесточения экологических требований к производству на цены изоляционных материалов — минеральной ваты и пенопласта.

До этого ученые разработали новый строительный материал, поглощающий углекислый газ.

Ранее отделочные материалы стали дорожать вслед за ростом спроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами