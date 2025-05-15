Стало известно, кто из россиян выйдет на пенсию на пять лет раньше

Мужчины Крайнего Севера в 2026 году могут выйти на пенсию в 59 лет в 2026 году, а женщины — в 54 года, то есть на пять лет раньше общеустановленного возраста. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для того, чтобы такое право возникло, помимо указанного возраста, также необходимо соблюсти три условия: наличие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, страховой стаж не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в приравненных к ним местностях, а также совокупный страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Если эти условия выполнены, мужчины 1968 года рождения смогут выйти на пенсию в 60 лет, а женщины 1973 года рождения — в 55 лет», — отметил Балынин.

По его словам, жители Крайнего Севера получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии — на 30% выше, если район проживания относится к Крайнему Северу, и на 20% — если к приравненным местностям. Балынин уточнил, что сейчас размер фиксированной выплаты в страховой пенсии равен 8907,7 рубля. А для лиц, проработавших не менее 15 лет в районах Крайнего Севера и имеющих страховой стаж от 25 лет у мужчин и от 20 лет у женщин, фиксированная выплата составит 13361,55 рубля. Если речь идет о приравненных местностях, фиксированная выплата будет 11 580,01 рубля.

Экономист сказал, что для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличивается с учетом районного коэффициента, в зависимости от района проживания, и на весь период проживания в этих районах. Россияне могут выбрать либо это основание увеличения пенсии, либо повышенную фиксированную выплату, исходя из страхового стажа.

В 2026 году на пенсию выходят россияне 64 лет и россиянки 59 лет. Для этого им необходимо накопить 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. С 2028 года пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Ранее стало известно, на какую пенсию могут рассчитывать россияне со средней зарплатой.