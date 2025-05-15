В России рекордно упали продажи китайских автомобилей

Продажи новых китайских авто в России упали на 26% в апреле

В апреле 2025 года продажи новых легковых автомобилей китайских брендов на российском рынке упали на 26%, сообщает портал «Автомаркетолог».

«В абсолютных цифрах продажи снизились с 76,3 тыс. до 56,6 тыс. единиц. На долю китайских автомобилей пришлось более 55% от всего объема автомобилей, реализованных в РФ в отчетный месяц, составившего 102,2 тыс. единиц», — сообщает портал.

Самыми популярными китайскими марками на вторичном рынке стали Chery, Geely, Haval и Lifan. В рейтинге моделей лидируют Haval Jolion, Geely Coolray и Great Wall Hover.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее в России резко выросли цены на автозапчасти.