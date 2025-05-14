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Жителям Ивановской области подарили по бутылке водки ко Дню Победы

Жители села в Ивановской области раскритиковали подарок властей к 9 Мая
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Telegram-канал IvanovoNEWS | Барс | Новости

Жителям Савинского района Ивановской области подарили водку к 9 Мая, сообщает IvanovoNews.

По бутылке крепкого алкоголя к празднику получили жители села Михалево, однако большинство из них подарок не оценили. А некоторые даже решили записать видео с обращением к властям, согласовавшим этот презент.

«Так администрация поздравила жителей Михалево с Днем Победы. Стыд и позор. Конфет хоть бы привезли», — возмутилась местная жительница и оставила подаренную бутылку у мемориала в память об участниках ВОВ.

Глава Савинского района Ирина Саякина рассказала, что подарок землякам придумал лично глава Воскресенского поселения Алексей Павловский. Чиновник решил, что бутылка водки символизирует «фронтовые 100 грамм». По словам Саякиной, в прошлом году она уже проводила с Павловским разъяснительную беседу, но ничего не поменялось. Теперь ему предстоит еще один серьезный разговор.

Ранее пенсионерам из Саратовской области подарили к 9 Мая мармелад с истекающим сроком годности.

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