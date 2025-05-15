Стало известно, сколько времени занимает у россиян продажа загородного дома

Россияне могут продать загородный дом в сроки от полугода до одного года, заявил «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Загородный рынок — специфический сегмент. Он не похож на рынок городских квартир. Например, сроки экспозиции там гораздо выше и составляют от полугода до года. Свежих данных по экспозициям нет, но в 2024 году они снижались — рос спрос, однако лишь до отмены льготных программ, которые подпитывали спрос в том числе на дома и участки. По наблюдениям риелторов, последние месяцы спрос на загородные дома стабильно падает (просмотров объявлений о продаже становится меньше), но при этом цены не меняются (продавцы не дают скидок). Рынок находится в ожидании. И покупатели, и продавцы ждут снижения ставок по кредитам и вкладам, когда деньги с депозитов хлынут на покупку домов», — отметил Селезнев.

По его словам, такая стратегия не лишена смысла, поэтому собственникам загородных домов стоит подождать 2026 года, если они хотят продать объект дороже.

По данным «Инком-Недвижимости», средняя цена дачи в России составляет 10,63 млн рублей (+12,1% по сравнению с 2024 годом). Согласно статистике ЦИАН, средняя стоимость дома в коттеджном поселке достигает 30,6 млн рублей (на 20% выше, чем годом ранее), а таунхауса — 30,7 млн рублей (+17% по сравнению с 2024 годом).

Ранее сообщалось, что в России ожидают бум строительства частных домов.