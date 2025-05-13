Россиян предупредили о резком подорожании черешни и персиков

Экономист Мосягин: черешня и персики подорожают на 35% в случае их дефицита в РФ

Черешня и персики могут подорожать на 35-50% в случае их дефицита на российском рынке, спрогнозировал для «Газеты.Ru» преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин.

«Вероятность дефицита персиков и черешни в 2025 году остается высокой из-за долгосрочных последствий климатических аномалий. Например, плодовые деревья, поврежденные заморозками 2023–2024 годов, требуют двух-трех лет на восстановление продуктивности. Уже в 2023 году потери урожая черешни в Краснодарском крае достигли 50%, а в 2024 году повторные заморозки в Ставрополье сократили урожай персиков на 40%. Это создает кумулятивный эффект: даже при благоприятной погоде в 2025 году предложение будет ниже докризисного уровня на 25–30%. Цены на персики и черешню в 2025 году могут вырасти на 35–50% относительно докризисных значений», — отметил Мосягин.

По его словам, в 2023 году дефицит черешни в разгар сезона привел к скачку цен до 600–800 рублей за 1 кг, что в два раза выше среднего. Если в 2025 году урожай составит лишь 60% от нормы, розничная цена достигнет 700–900 рублей за 1 кг, допустил Мосягин. Эксперт добавил, что импорт черешни и персиков из Турции или Ирана может смягчить дефицит, но увеличит стоимость: логистика и пошлины добавят 20–30% к закупочной цене.

По мнению Мосягина, ключевой фактор борьбы с ростом цен — способность агробизнеса внедрять морозоустойчивые сорта и технологии (например, дождевание для защиты почек). Экономист уточнил, что пока такие меры носят точечный характер: только 15% садов в Южном федеральном округе используют современные методы защиты. Без системных инвестиций дефицит и ценовая волатильность станут хроническими для теплолюбивых культур, заключил Мосягин.

Telegram-канал «The Экономист» 12 мая сообщил, что персики и черешня станут дефицитом в России.

Ранее в России предсказали дефицит сахара и картофеля.