Россияне считают, что финансовые мошенники используют гипноз

Более четверти опрошенных россиян (27,7%) считают, что финансовые мошенники используют гипноз. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой Webbankir, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Респонденты, имеющие опыт общения с аферистами, говорят, что чаще всего те звонят на мобильный телефон (этот ответ выбрали 91,4%) или связываются через популярные мессенджеры — Telegram, WhatsApp и ВКонтакте (75,1%). Значительно реже, по мнению опрошенных, используются поддельные фишинговые сайты (39,7% ответов), SMS-рассылки (33,5%) и фейковые мобильные приложения (23,3%). Менее всего распространены звонки на городской телефон (14,8%).

Самая популярная легенда в мошеннических схемах — это коммуникация от имени представителей силовых структур (ФСБ, полиции, Росгвардии). Ее отметили 62,6% респондентов. Чуть реже злоумышленники представляются работниками крупнейших коммерческих банков страны (60,3%). Также довольно часто мошенники выдают себя за сотрудников ЦБ. На это указали 40,9% участников опроса.

23,3% знают о случаях, когда аферисты представлялись сотрудниками органов власти или государственных сервисов — например, мэрии или «Госуслуг». Каждый пятый осведомлен об эпизодах, где фигурировали коммунальные службы или управляющие компании (20,6%), или когда сообщения поступали от якобы друзей и знакомых (19,8%). Кроме того, в 12,5% случаев мошенники выступали от имени популярных маркетплейсов и магазинов, в 10,5% — как органы соцзащиты, в 9,3% — как руководители или коллеги по работе.

Отвечая на вопрос о мерах защиты от мошенников, подавляющее большинство респондентов (77%) сказали, что стараются не отвечать на сообщения и звонки от незнакомых контактов. 32,3% регулярно читают новости о разных мошеннических схемах, чтобы «не попасть на ту же удочку». 22,2% при звонках от имени какой-то организации или человека кладут трубку и перезванивают туда сами. 21,4% тут же рассказывают о подозрительных ситуациях близким, чтобы посоветоваться, а 21% просят связаться с ними позже, чтобы было время подумать. Только 8,9% респондентов ответили, что не предпринимают никаких мер для защиты от мошенников.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян через фейковую доставку товаров.