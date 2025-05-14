В Минэкономразвития заявили о замедлении инфляции

Минэк: инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении

Инфляция в России на 12 мая замедлилась до 10,09% в годовом выражении с 10,21% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации», опубликованном на сайте ведомства.

Согласно отчету, на неделе с 6 по 12 мая стоимость продуктов питания выросла на 0,12%. Неделей ранее рост был меньше — 0,06%. При этом овощи и фрукты подешевели на 0,65%, а остальные продукты подорожали в среднем на 0,2%.

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,02%. Ранее, с 29 апреля по 5 мая, они уже упали на 0,1%. Услуги, включая туристические, регулируемые и бытовые, подорожали на 0,1%, что немного меньше, чем неделей ранее — тогда рост составил 0,2%.

Незадолго до этого эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин спрогнозировал, что зарплаты россиян вырастут на 10–15% в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

По данным Росстата, средняя номинальная зарплата в РФ в 2024 году составила 87 952 рубля в месяц до вычета налогов (+18,3% по сравнению с 2023 годом). По прогнозу Минэкономразвития, в 2025 году средняя номинальная зарплата может достичь 102 728 рублей, что на 16,8% больше по сравнению с 2024 годом.

Ранее экономист предупредил россиян о замедлении темпов роста зарплат.