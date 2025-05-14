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Росстат раскрыл, на сколько выросли цены в России с начала года

Росстат: инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06%
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KOTOIMAGES/Shuttestock/FOTODOM

Инфляция в России в период с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% неделей до этого, с начала года цены выросли на 3,28%. Такая информация следует из данных Росстата.

«За период с 6 по 12 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца — 100,08%, с начала года — 103,28%», — говорится в публикации статведомства.

В Росстате рассказали, что произошло ускорение снижения цен на плодоовощную продукцию. В среднем оно составило 0,6% после 0,3% неделей ранее.

Также Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, которые наблюдались в недельной динамике.

В марте сообщалось, что с начала 2025 года стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в России увеличилась на 1,9%. Стоимость минимального набора достигла отметки в 7326,3 рубля. Всего в такую продуктовую корзину входят 33 наименования продуктов: мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и т.д.

Ранее стало известно, когда начнется рост цен на новые автомобили.

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