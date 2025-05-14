В России предложили не относить информацию о табаке к коммерческой тайне

Минздрав РФ предложил не относить данные о табаке к коммерческой тайне

В России могут перестать считать коммерческой тайной информацию о количестве вредных ингредиентов в составе сигарет и других табачных изделий. Соответствующий законопроект был разработан Минздравом РФ и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В качестве вредных ингредиентов указаны вещества, которые усиливают зависимость от никотина, провоцируют рак, оказывают токсическое воздействие на организм, и другие.

Авторы проекта напомнили, что курение может вызывать ряд серьезных заболеваний. В связи с этим принятие нового закона может улучшить ситуацию со здоровьем населения.

Также в мае в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи содержащей никотин продукции и устройств для ее потребления на остановках общественного транспорта.

По задумке авторов, запрет должен распространиться в том числе и на кальяны, а также электронные сигареты и другие устройства для потребления никотинсодержащей продукции.

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