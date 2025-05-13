Россиянам раскрыли способ борьбы с курящими в квартире соседями

Эксперт по ЖКХ Бондарь: курящие в квартире соседи могут быть наказаны штрафами

Проникновение табачного дыма из квартиры в общий коридор или соседние помещения может квалифицироваться как нарушение установленного порядка пользования жилым помещением, причинение вреда здоровью и имуществу других граждан. Об этом заявил «Ленте.ру» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он рассказал о законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который запрещает курение на лестничных клетках, в лифтах, коридорах, в том числе на общих балконах. Нарушение влечет административную ответственность в виде штрафа в размере до 1500 рублей.

Эксперт объяснил, что проникающий в другие квартиры дым может квалифицироваться как нарушение санитарно-гигиенических норм.

«СанПиН устанавливает допустимые уровни загрязнения воздуха в жилых помещениях. В случае систематического нарушения этих норм гражданин вправе обратиться в Роспотребнадзор», — отметил Бондарь.

Гражданин также может подать иск в суд на основании статьи Гражданского кодекса о защите своих прав на владение и пользование собственностью, уточнил эксперт. В этом случае суд индивидуально определяет размер компенсации.

Бондарь сообщил, что сначала жильцу рекомендуется обратиться в управляющую компанию с просьбой организовать разъяснительную беседу с соседями и проверить вентиляцию. Если это не дало результата, тогда следует обратиться с заявлением к участковому. А при систематических нарушениях — в Роспотребнадзор и суд.

До этого эксперт по ЖКХ раскрыл способы сэкономить на оплате услуг. По его словам, россияне могут меньше платить за ЖКУ, если оформят льготу или субсидию, установят счетчики либо сделают перерасчет.

Ранее Бондарь рассказал, почему выгодно регулярно передавать показания счетчиков.