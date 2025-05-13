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Российский экспорт удобрений в Бразилию значительно вырос

Экспорт удобрений из России в Бразилию вырос на 25%
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Денис Абрамов/РИА Новости

Экспорт удобрений из России в Бразилию вырос на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бразильской статистической службы.

Данный показатель оказался наивысшим по сравнению с ситуацией на ноябрь 2024 года — Россия поставила в Бразилию удобрений на $348 млн. Всего объем российских удобрений на бразильском рынке занял 28% от всего бразильского импорта, или около одного миллиона тонн. Сейчас РФ занимает первое место в списке бразильского импорта удобрений.

Рост закупок российских удобрений в Бразилии происходит с 2022 года, сейчас эта латиноамериканская страна занимает уверенное место в тройке основных покупателей удобрений из РФ — вместе с Индией и Соединенными Штатами.

Также глава РФПИ, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Российская сторона готова расширить поставки удобрений в Бразилию, а также к общим проектам в этой сфере.

Ранее президент Бразилии высказался о тарифной политике Трампа на встрече с Путиным.

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