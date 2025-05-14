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Суд ЕС огласил решение по делу фон дер Ляйен о тайной переписке с Pfizer

Суд ЕС: ЕК нарушила правила прозрачности в деле о переписке с Pfizer
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Европейский суд постановил, что Еврокомиссия нарушила правила прозрачности, скрыв от журналистов переписку председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для стран — членов Евросоюза во время пандемии в 2020 году. Об этом говорится в опубликованном 14 мая решении суда.

Решение ЕК, отказавшей журналистке издания New York Times в доступе к переписке между указанными лицами, аннулировано.

В суде напомнили, что действующие правила обязывают ЕК предоставлять максимально широкий доступ общественности к важным сведениям.

Суд рассматривал не содержание самой переписки, а жалобу NYT, которое запрашивало информацию, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне главы ЕК Фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому отыскать их невозможно.

Однако суд не счел объяснения Еврокомиссии убедительными и поддержал иск журналистки американского издания. Суд отмечает, что ответы ЕК касательно запрашиваемых текстовых сообщений были гипотетическими, построенными на меняющихся сведениях и неточными. При этом журналистка NYT смогла доказать наличие такой переписки и несостоятельность доводов ЕК о несуществовании этих данных.

Ранее в СМИ заявили о полном контроле фон дер Ляйен над политикой ЕС.

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