Daily Mail: спрос на услуги проституток возрос в период проведения ВЭФ в Давосе

Во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе резко вырос спрос на услуги проституток. Об этом пишет газета Daily Mail.

«Эскорт-агентства сообщили о росте спроса на секс-вечеринки, соглашения о неразглашении для проституток», — говорится в публикации.

Представитель компании, предоставляющей эскорт-услуги, заявил, что в 2025 году в Давосе и его окрестностях было заказано около 300 женщин и трансгендерных женщин, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

По данным издания, влиятельные клиенты обеспокоены сохранением конфиденциальности и поэтому все чаще заключают соглашения о неразглашении, составленные в основном на английском языке.

Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) — международная организация, занимающаяся государственно-частным партнерством. Основателем форума является профессор Женевского университета Клаус Шваб.

Сообщалось, что во время проведения Петербургского международного экономического форума в 2024 году стоимость услуг эскортниц доходила до трех миллионов рублей в неделю.

Ранее бельгийским проституткам разрешили выходить на пенсию и в декрет.