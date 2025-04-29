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Россиянам рассказали, сколько можно сэкономить на алкоголе

Эксперт «Х5 Клуба» Самойлова: можно сэкономить на алкоголе 2 тыс. руб. в неделю
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Susanna Juers/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут сэкономить на алкоголе более 2 тыс. рублей в неделю, рассказала «Газете.Ru» эксперт «Х5 Клуба» по домашней экономике Арина Самойлова.

«Можно сэкономить около 2 тыс. рублей в неделю на алкоголе. В первую очередь можно обратить внимание на алкоголь российского производства — отечественные напитки не уступают ни по качеству, ни по вкусу импортным, но при этом могут стоить дешевле. Например, бутылка французского или итальянского белого вина Совиньон Блан стоит в среднем более 1 тыс. рублей, в то время как хорошие российские марки могут обойтись в 800–900 рублей. Если есть интерес, можно перейти на безалкогольные версии вина и шампанского — вкус похож на настоящий, а стоимость раза в два раза ниже, около 400–500 рублей. Если говорить про пиво, можно выбирать больший объем бутылок — 1 л, тогда покупка будет выгоднее. Средняя стоимость одной банки пива (450 мл) составляет 100–150 рублей, в то время как за 1 л можно уложиться в 200–250 рублей», — отметила эксперт.

По ее словам, зачастую в барах и ресторанах цена одного коктейля очень высока, при этом напитки готовятся из простых ингредиентов, которые легко можно приобрести в обычных магазинах и использовать долгое время, готовя коктейли самостоятельно. Самойлова сказала, что известный алкогольный коктейль — Апероль Спритц — стоит в барах и ресторанах в среднем 800 рублей за один бокал. Однако из одной бутылки Апероля, просекко и газированной воды получается около 8 готовых коктейлей, уточнила эксперт. Она добавила, что, если приобрести эти товары в магазине и приготовить коктейль дома, стоимость одного бокала составит 315 рублей, что в 2,5 раза дешевле одного коктейля в баре.

Самойлова подчеркнула, что во многих торговых сетях и банках существует отдельная категория кешбэка на алкоголь — от 10 до 100% суммы товара можно вернуть на карту и потратить на новые покупки.

Эксперт отметила, что самый очевидный лайфхак, как сэкономить на алкоголе, — это сократить его потребление или отказаться вообще. Отказавшись от банки пива каждый вечер, можно сэкономить примерно 10 тыс. рублей в год, а от полутора бутылок вина в неделю — более 70 тыс. рублей в год, оценила Самойлова.

Согласно исследованию Росстата и ЕМИСС за 2024 год, в среднем россияне употребляют 8 л чистого спирта в год — в неделю это примерно 150 мл, или 7 банок пива с содержанием спирта 4%, или 1,5 бутылки вина с 12% спирта, или неполная бутылка водки.

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