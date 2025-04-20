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В России вырос объем собственного производства одного вида напитков

Минсельхоз: производство безалкогольных напитков в России выросло на 9%
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Shutterstock/Holiday.Photo.Top

Производство безалкогольных напитков в России в январе — феврале 2025 года выросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 126,7 млн дал, пишет агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсельхоза.

Минсельхоз также сообщил, что производство питьевой и минеральной воды за этот же период выросло на 10,8%, до 172,5 млн дал. В том числе было выпущено 49,5 млн дал минеральных, 60,2 млн дал природных и 59,9 млн дал обработанных питьевых упакованных вод.

В первой половине февраля доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко сообщил, что в среднем россиянин в 2025 году тратит на алкоголь 17 417 рублей в год.

«Расходы на спиртное складываются из множества небольших трат. В среднем один россиянин за год выпивает 106 бутылок пива, 11 бутылок водки, шесть бутылок вина и четыре бутылки коньяка. Если учесть минимальные розничные цены, то на пиво уходит 9540 рублей, на водку — 3839 рублей, на вино — 1434 рубля, а на коньяк — 2604 рубля. В сумме это 17 417 рублей», — оценил Щербаченко.

Ранее стало известно, сколько можно сэкономить при отказе от алкоголя.

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